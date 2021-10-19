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Posted 19 октября 2021, 06:55

Published 19 октября 2021, 06:55

Modified 18 сентября 2022, 14:17

Updated 18 сентября 2022, 14:17

Порывы ветра в Ростовской области могут достигнуть 50 км в час 19 октября

19 октября 2021, 06:55
В Ростовской области возможно усиление скорости ветра до 50 километров в час, сообщает региональное МЧС.

По сообщению спасателей, в Ростовской области 19 октября будет облачно с прояснениями. В большинстве районов региона синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха днем достигнет +12 градусов.

Ночью осадков не прогнозируют, а температура воздуха достигнет максимального значения в +9 градусов. Ветер может подняться до 14 метров в секунду. Спасатели сообщают, что в некоторых районах области сохраняется высокая пожароопасность.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области ожидается похолодание до +2 ночью.

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