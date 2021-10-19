Порывы ветра в Ростовской области могут достигнуть 50 км в час 19 октября

Posted 19 октября 2021, 06:55
Published 19 октября 2021, 06:55
Modified 18 сентября 2022, 14:17
Updated 18 сентября 2022, 14:17
По сообщению спасателей, в Ростовской области 19 октября будет облачно с прояснениями. В большинстве районов региона синоптики обещают небольшой дождь. Температура воздуха днем достигнет +12 градусов.
Ночью осадков не прогнозируют, а температура воздуха достигнет максимального значения в +9 градусов. Ветер может подняться до 14 метров в секунду. Спасатели сообщают, что в некоторых районах области сохраняется высокая пожароопасность.