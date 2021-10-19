Жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще 29 человек

Так, по результатам патологоанатомического вскрытия в регистре умерших от коронавируса оказалось еще 29 человек, из них 16 женщин в возрасте от 56 до 89 лет и 13 мужчин от 28 до 77 лет. Все умершие имели хронические заболевания.