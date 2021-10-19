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Posted 19 октября 2021, 09:22

Published 19 октября 2021, 09:22

Modified 18 сентября 2022, 14:17

Updated 18 сентября 2022, 14:17

Жертвами коронавируса в Ростовской области стали еще 29 человек

19 октября 2021, 09:22
За весь период распространения коронавирусной инфекции жертвами COVID-19 в Ростовской области стало 7358 человек, за последние сутки зафиксировали 29 человек, сообщается на сайте регионального правительства.

Так, по результатам патологоанатомического вскрытия в регистре умерших от коронавируса оказалось еще 29 человек, из них 16 женщин в возрасте от 56 до 89 лет и 13 мужчин от 28 до 77 лет. Все умершие имели хронические заболевания.

Выздоровели за сутки 208 человек, в то время как количество зарегистрированных случаев заражение достигло 587. Коэффициент распространения инфекции- 1,07.

Ранее ростовчанка рассказала, об ужасах, с которыми ей пришлось столкнуться в ковидном госпитале.

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#Коронавирус COVID-19#Новости
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