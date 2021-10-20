Еще больше чиновников в Ростовской области заставили отчитываться о своих доходах

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подписал постановление, согласно которому жители региона, претендующие на должности госслужащих обязаны будут предоставить информацию не только о своем имуществе, но также доходах своих супругов и детей, не достигших совершеннолетия.
Так в список попадут должности сотрудников отдела правовой, финансовой и кадровой работы, специалистов отдела по контролю закупок и развития конкуренции. Вместе с ними данные будут предоставлять специалисты отдела аналитического и экономического прогнозирования, стратегического планирования, сотрудники отдела внешнеэкономических связей, а также развития сферы туризма. Более того список пополнят кадры из управления инвестиционной политики, и специалисты управления развития и поддержки предпринимательства.
С полным списком должностей можно ознакомиться на портале электронного правосудия.
Ранее один из бизнесменов Ростовской области стал подозреваемым по делу о неуплате налогов в размере 101 миллиона рублей.