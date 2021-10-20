Еще больше чиновников в Ростовской области заставили отчитываться о своих доходах

Так в список попадут должности сотрудников отдела правовой, финансовой и кадровой работы, специалистов отдела по контролю закупок и развития конкуренции. Вместе с ними данные будут предоставлять специалисты отдела аналитического и экономического прогнозирования, стратегического планирования, сотрудники отдела внешнеэкономических связей, а также развития сферы туризма. Более того список пополнят кадры из управления инвестиционной политики, и специалисты управления развития и поддержки предпринимательства.