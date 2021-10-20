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Еще больше чиновников в Ростовской области заставили отчитываться о своих доходах

20 октября 2021, 11:00
Фото: pexels.com
В Ростовской области расширили список должностей госслужащих, которые обязаны предоставлять данные о доходах своей семьи, постановление появилось на портале правовой информации.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подписал постановление, согласно которому жители региона, претендующие на должности госслужащих обязаны будут предоставить информацию не только о своем имуществе, но также доходах своих супругов и детей, не достигших совершеннолетия.

Так в список попадут должности сотрудников отдела правовой, финансовой и кадровой работы, специалистов отдела по контролю закупок и развития конкуренции. Вместе с ними данные будут предоставлять специалисты отдела аналитического и экономического прогнозирования, стратегического планирования, сотрудники отдела внешнеэкономических связей, а также развития сферы туризма. Более того список пополнят кадры из управления инвестиционной политики, и специалисты управления развития и поддержки предпринимательства.

С полным списком должностей можно ознакомиться на портале электронного правосудия.

Ранее один из бизнесменов Ростовской области стал подозреваемым по делу о неуплате налогов в размере 101 миллиона рублей.

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