Глава РЭО Буцаев: На Ямале могут открыться 3 мусорных завода и 8 станций

Конкурсная документация уже опубликована, ЯНАО получает первые заявки, отметил глава региона. Он заявил, что округ вложит в проекты минимум средств, а инвестор должен будет отказаться от части валовой выручки. Ее можно будет компенсировать за счет дохода от продажи ценных фракций. Отмечается, что проекты помогут снизить тариф для населения.