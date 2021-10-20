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Глава РЭО Буцаев: На Ямале могут открыться 3 мусорных завода и 8 станций

20 октября 2021, 11:47
Фото: reo.ru
В Ямало-Ненецком автономном округе могут построить еще три объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и восемь мусороперегрузочных станций. Об этом сообщил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев по итогам встречи с губернатором Дмитрием Артюховым.

Вопрос строительства дополнительных объектов обращения с отходами рассматривается местными властями, передает слова Буцаева телеканал “360”. Он отметил, что сейчас также обсуждаются варианты поддержки проектов со стороны РЭО. По его словам, оператор рассчитывает на плодотворное сотрудничество.

Конкурсная документация уже опубликована, ЯНАО получает первые заявки, отметил глава региона. Он заявил, что округ вложит в проекты минимум средств, а инвестор должен будет отказаться от части валовой выручки. Ее можно будет компенсировать за счет дохода от продажи ценных фракций. Отмечается, что проекты помогут снизить тариф для населения.

Как отметили в РЭО, регион в ближайшие годы исчерпает свой лимит по объему полигонов. Кроме того, большая часть объектов обработки отходов прекратит работу. Их должны заменить новые объекты, на которых ТКО будут не только обрабатываться, но и утилизироваться.

Также для труднодоступных территорий планируется строительство восьми мусороперегрузочных станций, и возможна установка 27 площадок временного накопления.

Сообщается, что всего в список перспективных объектов вошло 11 комплексов по обработке, три по утилизации и пять полигонов.

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