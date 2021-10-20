Минеева рассказала об инициативах по поддержке бизнеса Москвы

Как сообщает ТАСС, среди предложений, которые озвучили предприниматели Москвы, такие меры, как обнуление налогов на имущество и землю и стопроцентная оплата коммунальных расходов бизнеса.
Татьяна Минеева напомнила о том, что в Москве введены новые меры, направленные на сдерживание распространения коронавируса. Она отметила, что на данный момент неизвестно, сколько продлятся ограничения и какой шаг предпримут власти далее. Представители бизнеса объединились, чтобы совместными усилиями выработать комплекс предложений на тот случай, если работа будет приостановлена и будут введены QR-коды.
Минеева выразила надежду, что предприниматели ознакомятся с данным манифестом и также добавят собственные инициативы. Она подчеркнула, что ограничительные меры с малой вероятностью будут сняты в ближайшее время. По ее словам, ситуация может повториться в будущем.
Одна из инициатив предпринимателей Москвы - освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество в полном объеме. Также бизнес-сообщество обращается с просьбой обнулить арендные платежи по договорам аренды земельных участков, объектов нежилого фонда, владельцами которого является город. Еще одно предложение связано с освобождением в полном объеме от уплаты взносов по договорам на осуществление торговой деятельности и оказание услуг, на размещение нестационарных торговых объектов, на размещение и аренду объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на реализацию проекта комплексного обустройства природной и озелененной территории Москвы за счет средств инвестора.
Также в манифесте изложено предложение введения беспроцентной отсрочки по уплате платежей по договорам купли-продажи недвижимости - собственности города, и возмещение в полном объеме расходов на коммунальные услуги.
Часть предложений связана с оплатой труда сотрудников: выделение финансовой помощи в размере регионального МРОТ на одного человека и поддержка в сумме полной уплаты в фонды с начисленной зарплаты.
Руководитель правительства заявил, что поддерживает идею вице-премьера Татьяны Голиковой, предложившей сделать нерабочим период с 30 октября по 7 ноября текущего года. В регионах нерабочие дни могут быть введены решением местных властей уже с 23 октября. Кроме того, для допуска на некоторые объекты будут введены QR-коды. По поручению Мишустина первый вице-премьер Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития Максим Решетников подготовят предложения помощи бизнесу в условиях пандемии.