Минеева рассказала об инициативах по поддержке бизнеса Москвы

Одна из инициатив предпринимателей Москвы - освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество в полном объеме. Также бизнес-сообщество обращается с просьбой обнулить арендные платежи по договорам аренды земельных участков, объектов нежилого фонда, владельцами которого является город. Еще одно предложение связано с освобождением в полном объеме от уплаты взносов по договорам на осуществление торговой деятельности и оказание услуг, на размещение нестационарных торговых объектов, на размещение и аренду объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на реализацию проекта комплексного обустройства природной и озелененной территории Москвы за счет средств инвестора.