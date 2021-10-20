Операторам могут разрешить не хранить просмотренный абонентами телеконтент

Эксперты отмечают, что потоковое видео составляет примерно 20% трафика в рунете. Логично предположить, что отказ от его хранения снизит расходы операторов. Однако практика показывает, что все несколько сложнее. Трафик в сети шифруется, поэтому операторам трудно понять имеют они дело с видео или нет.