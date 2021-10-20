Операторам могут разрешить не хранить просмотренный абонентами телеконтент

О предстоящей встрече с чиновниками рассказали на форуме «Спектр». Заместитель главы «Минцифры» подтвердил iz.ru, что этот вопрос действительно поднимался бизнесменами.
Мобильные операторы утверждают, что хранение мобильного трафика пользователей в течение 30 дней и звонков с SMS в течение полугода будет стоить десятки миллиардов рублей. Правда о том, как повлияет на эту цифру возможность не записывать телеконтент представители операторов не сказали.
Эксперты отмечают, что потоковое видео составляет примерно 20% трафика в рунете. Логично предположить, что отказ от его хранения снизит расходы операторов. Однако практика показывает, что все несколько сложнее. Трафик в сети шифруется, поэтому операторам трудно понять имеют они дело с видео или нет.