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Операторам могут разрешить не хранить просмотренный абонентами телеконтент

20 октября 2021, 11:50
Фото: pixabay.com
Участники мобильного рынка обсудят с руководством Минцифры смягчение требований к хранению пользовательских данных по «закону Яровой».

О предстоящей встрече с чиновниками рассказали на форуме «Спектр». Заместитель главы «Минцифры» подтвердил iz.ru, что этот вопрос действительно поднимался бизнесменами.

Мобильные операторы утверждают, что хранение мобильного трафика пользователей в течение 30 дней и звонков с SMS в течение полугода будет стоить десятки миллиардов рублей. Правда о том, как повлияет на эту цифру возможность не записывать телеконтент представители операторов не сказали.

Эксперты отмечают, что потоковое видео составляет примерно 20% трафика в рунете. Логично предположить, что отказ от его хранения снизит расходы операторов. Однако практика показывает, что все несколько сложнее. Трафик в сети шифруется, поэтому операторам трудно понять имеют они дело с видео или нет.

#Новости#Общество
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