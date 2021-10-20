Половина жителей Ростова считает, что нужно инвестировать для большего дохода

Среди опрошенных молодые люди с высшим образованием чаще считают инвестиции обязательным условием, чтобы повысить уровень жизни и доходы. Для этого, по их мнению, нужно учиться инвестировать в финансовый рынок и вкладывать деньги в ценные бумаги. 57,9 процента респондентов в возрасте 18‒30 лет говорят о том, что нужно рассматривать финансовые инструменты в качестве дополнительного источника дохода. Об этом же говорят 47,9 процента опрошенных в возрасте 30‒40 лет и 44 процента в возрасте 40‒50 лет. Причем, такая позиция близка почти одинаково мужчинам и женщинам ‒ 40,6 и 36,5 процента соответственно.