Половина жителей Ростова считает, что нужно инвестировать для большего дохода

Как показал опрос, проведенный компанией Сбер Управление Активами, доля таковых составила 51 процент.
Если брать в среднем по стране, об этом же говорят почти 40 процентов населения, что также показывает активный рост числа таких людей. Так, в 2019 году об этом заявляли 26,6 процента опрошенных, а в 2020 году ‒ 29,5 процента.
Среди главных способов повышения доходов жители страны по-прежнему называют необходимость больше и лучше работать и получать образование. Таковых 67,7 и 56,7 процента соответственно. Но личными инвестициями на фондовом рынке занимается все больше россиян. Мало того, они уже считают практически равными возможности повысить доход с помощью собственного дела (44,8 процента) и посредством вложений на фондовом рынке (38,6 процента). Эти четыре способа увеличения дохода ‒ хорошая работа, учеба, частный бизнес и инвестиции ‒ являются наиболее массовыми.
Среди опрошенных молодые люди с высшим образованием чаще считают инвестиции обязательным условием, чтобы повысить уровень жизни и доходы. Для этого, по их мнению, нужно учиться инвестировать в финансовый рынок и вкладывать деньги в ценные бумаги. 57,9 процента респондентов в возрасте 18‒30 лет говорят о том, что нужно рассматривать финансовые инструменты в качестве дополнительного источника дохода. Об этом же говорят 47,9 процента опрошенных в возрасте 30‒40 лет и 44 процента в возрасте 40‒50 лет. Причем, такая позиция близка почти одинаково мужчинам и женщинам ‒ 40,6 и 36,5 процента соответственно.
Больше всего респондентов, полагающих, что повысить уровень дохода помогут инвестиционные инструменты, среди людей, имеющих высшее и послевузовское образование. Таких 56,2 процента. Но их немало и среди тех, кто получил только среднее профессиональное образование. Их 46,5 процента. А вот те, кто имеет неоконченное высшее образование, не так часто считают, что без игры на фондовом рынке нельзя добиться высокого дохода. Их 34,4 процента.
По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, данные показывают, что 51 процент жителей Ростова-на-Дону считает инвестиционные инструменты возможностью повысить свой доход. Это является одним из самых высоких показателей в России, когда большая часть жителей большого города стремится делать накопления, используя современные инструменты фондового рынка. Банкир связывает это с тем, что люди стали более активно сберегать средства, чтобы получить совершенно другое качество жизни.
«Действовать так, чтобы деньги приумножали доход, ‒ правильная стратегия», ‒ отмечает Салимов. В качестве примера он привел ПИФы, вложиться в которые можно в СберБанк Онлайн прямо в своем смартфоне.
Что же касается географических различий, больше всего считающих, что для повышения уровня жизни необходимо учиться зарабатывать на финансовых рынках и вкладывать личные средства в ценные бумаги, в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Красноярск и Ростов-на-Дону.