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Роддом в Шахтах закроют под моногоспиталь для больных COVID-19

20 октября 2021, 13:25
Фото: yandex.ru/maps
В Шахтах закроют роддом БСМП, его переоборудуют под ковидный госпиталь, об этом сообщил главврач БСМП Виталий Фомин.

Как сообщает портал Donday, на данный момент для больных COVID-19 уже два отделения отданы больным коронавирусом, но тем не менее больных ковидных пациентов становится все больше. Теперь, в связи с этой ситуацией, медиками принято решение отдать родильное отделение под госпиталь.

На данный момент из учреждения идет активная выписка родительниц. Уже с 25 октября в отделении будет организовано 100 ковидных коек, число которых со временем увеличится до 200. Сейчас здание оснащено кислородной разводкой, которая нуждается в модернизации.

Рожать беременных женщин теперь будут отправлять в Новочеркасск, а если случай будет более сложный и тяжелый, у беременной примут роды в перинатальном центре Ростова.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области госпитали для больных коронавирусом забиты почти на 100%.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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