Роддом в Шахтах закроют под моногоспиталь для больных COVID-19

Как сообщает портал Donday, на данный момент для больных COVID-19 уже два отделения отданы больным коронавирусом, но тем не менее больных ковидных пациентов становится все больше. Теперь, в связи с этой ситуацией, медиками принято решение отдать родильное отделение под госпиталь.