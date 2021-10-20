В Ростове-на-Дону продлят парк и набережную на Левом берегу Дона

«Это решение историческое — мы даем возможность наращивать агломерацию. Что касается правой стороны, то мы уже в кладбище уперлись, а городу некуда развиваться. Глава администрации в своей программе говорил об агломерации и это как раз шаг в эту сторону. Скоро мы будем говорить о развитии территории от Аксайского до Ворошиловского мостов», — подчеркнул депутат.