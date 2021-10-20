В Ростове-на-Дону продлят парк и набережную на Левом берегу Дона

Депутаты городской Думы во время заседания внесли изменения в городские правила землепользования и застройки. Говорилось о продлении парка и набережной в левобережной части города.
Чтобы задумку можно было реализовать, участок перевели в зону общественной-жилой застройки. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, сейчас есть возможность включить эту территорию в программу реновации.
Пока участок частично заболочен, здесь встречаются аварийные деревья и свалки. Ранее сами местные жители жаловались, что об этой территории забыли и просили ее благоустроить.
Депутат Вячеслав Камышный заявил, что правая сторона города исчерпала себя и программа развития особенно привлекательна в развитии левобережной стороны и присоединении Батайска.
«Это решение историческое — мы даем возможность наращивать агломерацию. Что касается правой стороны, то мы уже в кладбище уперлись, а городу некуда развиваться. Глава администрации в своей программе говорил об агломерации и это как раз шаг в эту сторону. Скоро мы будем говорить о развитии территории от Аксайского до Ворошиловского мостов», — подчеркнул депутат.
Он напомнил, что развитие всех крупных городов идет по обе стороны реки. Идею продления набережной и парка одобрил архитектор Алексей Полянский, но уточнил, что этот процесс нуждается в контроле.
«Развитию этой территории необходимо дать шанс. Но нужно контролировать данный вопрос. Учитывать, что это видовая часть со стороны исторического центра и вид на сам центр», — отметил эксперт.
Он добавил, что Левый берег не прекращает быть рекреационной территорией. По информации замглавы администрации города Андрея Дикуна, принятое решение не противоречит генеральному плану развития города. Теперь будет разработан проект планировки и межевания территории. В документе отразят стратегию по освоению территории, сам он пройдет общественные слушания.