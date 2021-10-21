Через тернии к дому: жители Ростова-на-Дону пробираются домой тайными тропами

Posted 21 октября 2021, 15:31
Published 21 октября 2021, 15:31
Modified 1 октября, 13:52
Updated 1 октября, 13:52
Напомним, что дорога, ведущая к дому на Тракторной 48 в Ростове оказалась в собственности предпринимателя. И, несмотря на принятое администрацией города разрешение на ее пользование местными жителями, ничего не изменилось. Люди по-прежнему не могут попасть домой.
«Спор за дорогу продолжается. Проезд к дому ограничивают ворота санатория „Ростовский“ с охраной. А проход огородили листами металопрофиля, которым „зашит“ забор. Улица без твердого асфальта и освещения осталась единственным способом пробраться к домам, медицинскому колледжу и станции дезинфекции», — отмечает София Селезнева.
Жителей опять загнали в угол. И несмотря на разрешение главы администрации, которое дает право жителям пользоваться дорогой, это никто не исполняет.
«Листы металлопрофиля для прохода граждан были лишь однажды сняты в присутствии представителей администрации района и полиции. Но ночью их снова установили на прежнее место. Почему администрация города не держит слово?» — недоумевают местные жители.
Завтра собственники квартир на Тракторной ждут комиссию, которая будет проверять, действительно ли они не могут пользоваться дорогой.
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