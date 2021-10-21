Через тернии к дому: жители Ростова-на-Дону пробираются домой тайными тропами

Напомним, что дорога, ведущая к дому на Тракторной 48 в Ростове оказалась в собственности предпринимателя. И, несмотря на принятое администрацией города разрешение на ее пользование местными жителями, ничего не изменилось. Люди по-прежнему не могут попасть домой.