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КТК не согласен с Росприроднадзором по оценке ущерба от разлива нефти у Новороссийска

21 октября 2021, 15:33
Фото: wikipedia.org
Официальные представители Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) заявили, что категорически не согласны с той оценкой ущерба от разлива нефти под Новороссийском, которую озвучили специалисты Росприроднадзора.

КТК проинформировал о том, что сразу после получения официальной документации обжалует ее в суде. Как сообщает RT, ущерб от разлива «черного золота» в Росприроднадзоре оценили на уровне около 4,5 миллиарда рублей.

Официальное уведомление либо какой-то иной документ от Росприроднадзора руководство КТК пока не получало, следует из заявления компании.

Сырая нефть была выброшена с принадлежащего Греции танкера Minerva Symphony. Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 августа текущего года за пределами береговой зоны в водах Черного моря под Новороссийском.

Пресс-служба КТК заявила, что нефть вышла в море во время погрузки танкера, поскольку разрушилась внутренняя полость гидрокомпенсатора выносного причального устройства.

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