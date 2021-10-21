КТК не согласен с Росприроднадзором по оценке ущерба от разлива нефти у Новороссийска

КТК проинформировал о том, что сразу после получения официальной документации обжалует ее в суде. Как сообщает RT, ущерб от разлива «черного золота» в Росприроднадзоре оценили на уровне около 4,5 миллиарда рублей.
Официальное уведомление либо какой-то иной документ от Росприроднадзора руководство КТК пока не получало, следует из заявления компании.
Сырая нефть была выброшена с принадлежащего Греции танкера Minerva Symphony. Инцидент, о котором идет речь, произошел 7 августа текущего года за пределами береговой зоны в водах Черного моря под Новороссийском.
Пресс-служба КТК заявила, что нефть вышла в море во время погрузки танкера, поскольку разрушилась внутренняя полость гидрокомпенсатора выносного причального устройства.