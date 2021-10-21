Логвиненко открестился от строительства ЖК в Ростове на месте левобережной рощи

«Если вы прямым текстом заявили, что 1500 подписей, которые были собраны не существует, то и этим обещаниям верить нельзя! Тем более, если тут планируется парк, то у этой территории должно быть такое же назначение как земли под левобережным парком, но это не так. Следовательно вы лукавите и обещаете, то чего не будет», — прокомментировал сообщение сити-менеджера ростовчанин Григорий Пелипенко.