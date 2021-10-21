Логвиненко открестился от строительства ЖК в Ростове на месте левобережной рощи

После импровизированного митинга жителей города в соцсетях главы администрации Ростова-на-Дону, Алексей Логвиненко решил высказаться о том, какие изменения ждут рощу у Ворошиловского моста.
Сити-менеджер заявил, что некто намеренно дезинформирует жителей города, заявляя о сносе деревьев и уничтожении рощи из-за строительства нового жилого комплекса. При этом он заметил, что в глубине территории, на заброшенных и пустых участках, власти могут рассмотреть размещение деловой и частично жилой застройки.
Алексей Логвиненко сообщил, что власти допускают снос деревьев, но только тех, что находятся в аварийном состоянии. Как и в Левобережном парке, взамен снесенных деревьев планируют провести компенсационное озеленение.
«Так что прощаться с рощей на левом берегу, как это делают сейчас в соцсетях, точно не стоит», — прокомментировал Логвиненко флешмоб, который устроили ростовчане в социальных сетях в защиту рощи.
Сити-менеджер также предложил жителям Ростова-на-Дону оставить в комментариях под публикацией собственные идеи о том, какой должна стать роща у Ворошиловского моста.
При этом ростовчане выступили против трансформации рощи в парк Левобережный. «Хотим вернуть роще охранный статус, который она потеряла между 2015 и 2018 годами. Такое возможно?» — написал представитель общественного движения «Урбанистика» в комментариях под постом Логвиненко.
«Если вы прямым текстом заявили, что 1500 подписей, которые были собраны не существует, то и этим обещаниям верить нельзя! Тем более, если тут планируется парк, то у этой территории должно быть такое же назначение как земли под левобережным парком, но это не так. Следовательно вы лукавите и обещаете, то чего не будет», — прокомментировал сообщение сити-менеджера ростовчанин Григорий Пелипенко.
Напомним, что недовольным жителям Ростова, выступавшим против вырубки рощи, закрыли доступ к аккаунту сити-менеджера.