Виктория Абрамченко: РЭО подписал соглашение о запуске экомониторинга в Норильске

Буцаев сообщил, что на предприятиях Заполярного филиала “Норникеля” и в жилых зонах Норильска будут установлены и подключены к системе датчики мониторинга атмосферного воздуха. Всего будет насчитываться несколько десятков датчиков. В Норильске уже поставили 16 станций контроля воздуха. Планируется провести тестирование до весны. На стационарных источниках выбросов тестирование пройдет во втором полугодии 2022 года. На базе полученной информации можно разработать требуемые нормативные акты, а также стандарты и единые методики. После этого есть возможность распространить экомониторинг по всей России. «Все это позволит достичь национальных целей в рамках проекта "Экология"», - добавил Буцаев.