Виктория Абрамченко: РЭО подписал соглашение о запуске экомониторинга в Норильске

В рамках документа предусмотрено введение системы автоматического контроля за показателями выбросов загрязняющих веществ предприятиями компании. Также будет осуществляться контроль за состоянием воздуха в жилых зонах Норильска. Кроме этого, будут определяться разные типы источников выбросов и перечень конкретных веществ. Будет устанавливаться и тестироваться оборудование, а также планируют выработать протоколы передачи данных. Благодаря этому можно решить задачу в рамках нацпроекта «Экология» - оснащение приборами учета отдельного источника выброса предприятий, чтобы передавать показания в реальном времени в госорганы. Об этом информирует “Телеканал 360”.
Буцаев сообщил, что на предприятиях Заполярного филиала “Норникеля” и в жилых зонах Норильска будут установлены и подключены к системе датчики мониторинга атмосферного воздуха. Всего будет насчитываться несколько десятков датчиков. В Норильске уже поставили 16 станций контроля воздуха. Планируется провести тестирование до весны. На стационарных источниках выбросов тестирование пройдет во втором полугодии 2022 года. На базе полученной информации можно разработать требуемые нормативные акты, а также стандарты и единые методики. После этого есть возможность распространить экомониторинг по всей России. «Все это позволит достичь национальных целей в рамках проекта "Экология"», - добавил Буцаев.
Реализация данной программы позволит апробировать автоматическую систему сбора сведений о качестве воздуха. На данный момент такой процесс проходит в ручном режиме. Введение инновационных технологий позволит разработать единую систему без вмешательства человеческого фактора. Единая система экологического мониторинга начнет свою работу уже в 2024 году.
«Граждане должны почувствовать реальный эффект от новой экологической политики, которая направлена на снижение выбросов и внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях», — сказала вице-премьер Виктория Абрамченко.