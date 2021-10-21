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Власти продлили каникулы в школах Новочеркасска до 14 ноября 2021 года

21 октября 2021, 15:27
Фото: pexels.com
Ученики Новочеркасска приступят к занятиям после длинных каникул и вернутся в школы в понедельник, 15 ноября, об этом сообщили в горадминистрации.

В администрации Новочеркасска объявили, что каникулы у учащихся школ начнутся 30 октября, а следующая четверть у школьников начнется в понедельник, 15 ноября.

Исполняющая обязанности главы управления образования администрации Новочеркасска Ольга Матвийченко рассказала, что подобное решение в ведомстве приняли на основе рекомендаций минобразования и Роспотребнадзора региона.

Ольга Матвийченко напомнила родителям, что каникулы у школьников продлятся ровно 16 дней, после чего дети вновь приступят к занятиям.

Ранее из-за коронавируса на дистанционное обучение перешли более 220 классов в Ростовской области.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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