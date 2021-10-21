Власти продлили каникулы в школах Новочеркасска до 14 ноября 2021 года

В администрации Новочеркасска объявили, что каникулы у учащихся школ начнутся 30 октября, а следующая четверть у школьников начнется в понедельник, 15 ноября.
Исполняющая обязанности главы управления образования администрации Новочеркасска Ольга Матвийченко рассказала, что подобное решение в ведомстве приняли на основе рекомендаций минобразования и Роспотребнадзора региона.
Ольга Матвийченко напомнила родителям, что каникулы у школьников продлятся ровно 16 дней, после чего дети вновь приступят к занятиям.