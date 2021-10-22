Минеева сообщила об открытии 31-й по счету общественной приемной при уполномоченном

Posted 22 октября 2021, 18:38
Published 22 октября 2021, 18:38
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
“Тема защиты зарубежных инвесторов пришлась как никогда кстати в ходе новых ограничений. За первые полгода 2021 года инвесторы вложили в экономику Москвы 1,4 триллиона рублей. Это примерно на 21% больше в сравнении с тем же периодом прошедшего года. И нам следует поддерживать эти благие начинания. Открытие новой приемной выступает одним из логичных инструментов для движения вперед. Благодарю всех, кто сегодня стал участником открытия новой приемной, а значит, всегда готов к построению диалога с бизнесом”, - отметила Минеева.
Как пишет Gorod55.ru, она также добавила, что будет предоставляться системная поддержка для финансовых партнеров российской столицы. Речь идет о создании «Гарантийного пакета инвестора», куда войдут законодательные, экономические, организационные, финансовые, налоговые и иные виды мер, уменьшающие риски для инвестиций. Кроме этого, есть идея о формировании открытой «витрины» целевых проектов, в частности, функционирующих на основе принципов ГЧП. Недавно эта модель обсуждалась на экономическом форуме в Грозном.
Главой приемной стал Александр Линников — юрист, преподаватель, общественный деятель, проректор финансового университета при Правительстве РФ, почетный адвокат России и общественный уполномоченный по вопросам защиты прав иностранных предпринимателей и инвесторов. Также на церемонии открытия Общественной приёмной в Москва-Сити присутствовали представители префектуры ЦАО Москвы, руководители некоторых важнейших департаментов московского правительства, зарубежные дипломаты, видные представители международного предпринимательского и научного сообщества столицы.
В рамках церемонии открытия был произведен обмен мнениями по самым актуальным и острым вопросам столичного бизнеса, а также состоялось подписание соглашений с пятью экспертами pro bono. Это ведущие адвокаты и юристы коллеги «Линников и Партнёры», они будут предоставлять консультации и поддерживать зарубежных бизнесменов, которые обращаются в приемную.
«Нас ожидает успех, поскольку команда Александра Линникова располагает мощнейшей экспертизой по направлению предпринимательского права, и нам удастся надежно защитить права и интересы иностранных предпринимателей и инвесторов, вкладывающих средства в экономику Москвы», — сказала уполномоченный по защите прав предпринимателей города Москвы Татьяна Минеева.