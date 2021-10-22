Минеева сообщила об открытии 31-й по счету общественной приемной при уполномоченном

“Тема защиты зарубежных инвесторов пришлась как никогда кстати в ходе новых ограничений. За первые полгода 2021 года инвесторы вложили в экономику Москвы 1,4 триллиона рублей. Это примерно на 21% больше в сравнении с тем же периодом прошедшего года. И нам следует поддерживать эти благие начинания. Открытие новой приемной выступает одним из логичных инструментов для движения вперед. Благодарю всех, кто сегодня стал участником открытия новой приемной, а значит, всегда готов к построению диалога с бизнесом”, - отметила Минеева.