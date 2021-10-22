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Населенные пункты у границ с Ростовской областью подверглись утреннему обстрелу ВСУ

22 октября 2021, 07:00
Фото: 7armyjmtc/CC BY 2.0 / flickr.com
В Украине вновь началась массированная огневая атака севера и северо-запада Донецка и других населенных пунктов у границы с Ростовской областью, об этом сообщил портал «Новороссия».

В пятницу, 22 октября, в 7.20 мск на территории Украины началась огневая атака на северо-западную часть Донецка. Местные средства массовой информации сообщают, что военные действия приняли регулярный характер и стали «нехорошей утренней традицией».

Также стало известно, что вечером в четверг, 21 октября, был открыт огонь по поселку Григоровка, в который Вооруженные силы Украины выпустили семь мин, помимо этого применим стрелковое оружие.

Ранее на границе Ростовской области был задержан житель Украины, который пытался нелегально попасть на территорию Российской Федерации.

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