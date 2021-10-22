Населенные пункты у границ с Ростовской областью подверглись утреннему обстрелу ВСУ

В пятницу, 22 октября, в 7.20 мск на территории Украины началась огневая атака на северо-западную часть Донецка. Местные средства массовой информации сообщают, что военные действия приняли регулярный характер и стали «нехорошей утренней традицией».
Также стало известно, что вечером в четверг, 21 октября, был открыт огонь по поселку Григоровка, в который Вооруженные силы Украины выпустили семь мин, помимо этого применим стрелковое оружие.
Ранее на границе Ростовской области был задержан житель Украины, который пытался нелегально попасть на территорию Российской Федерации.