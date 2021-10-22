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Ростовчане заявили, что не верят обещаниям властей сохранить рощу на Левом берегу

22 октября 2021, 05:34
Фото: Алексей Логвиненко
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко пообещал сохранить рощу на Левом берегу Дона, но не все горожане в это поверили, обсуждение началось в Instagram.

Ранее на заседании городской Думы разрешили строительство на этой территории. Это возмутило ростовчан, которые испугались вырубки рощи.

Логвиненко заявил, что она будет сохранена полностью или частично, все зависит от состояния деревьев. По его словам, строительство жилых комплексов здесь не планируется.

«В мэрию ни за разрешением на строительство, ни на снос зеленых насаждений никто не обращался. Разрешения на снос зеленых насаждений не выдавалось», — подчеркнул сити-менеджер.

В соцсетях часть пользователей не поверила в то, что рощу трогать не будут.

«Мы хотим сохранить в естественном виде, без привлечения инвесторов для деловой и жилой застройки», — написали горожане.

«Если говорить о роще, то ее необходимо оставить практически в первозданном виде», — прозвучало в комментариях.

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