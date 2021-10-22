Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Ростовской области

Posted 22 октября 2021, 16:37
Published 22 октября 2021, 16:37
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
Наряду с Ростовской областью в России за неделю ситуация с коронавирусом осложнилась еще в 13 регионах. По словам вице-премьера, напряженная ситуация сложилась в Нижегородской, Астраханской, Пензенской, Свердловской, Самарской областях.
Также она отметила Пермский, Алтайский и Забайкальский края. В числе республик с тяжелой ситуацией с COVID-19 оказались Адыгея, Мордовия и Карачаево-Черкесия. Татьяна Голикова также выделила Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округи.
Она напомнила, что наиболее эффективной защитой от заболевания является вакцинация, которая проводится бесплатно по всей стране. Также она сообщила, что путешествия по стране в период с 30 октября по 7 ноября лучше планировать с учетом индексации на карте на сайте стопкоронавирус.рф.
По данным этого портала на 22 октября, сейчас в Российской Федерации нет ни одного «зеленого» региона. А в Ростовской области 25 муниципалитетов оказались в «красной зоне» по коронавирусу.