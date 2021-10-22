Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Ростовской области

Она напомнила, что наиболее эффективной защитой от заболевания является вакцинация, которая проводится бесплатно по всей стране. Также она сообщила, что путешествия по стране в период с 30 октября по 7 ноября лучше планировать с учетом индексации на карте на сайте стопкоронавирус.рф.