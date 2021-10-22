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Posted 22 октября 2021, 12:47

Published 22 октября 2021, 12:47

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

В пруд у храма на улице 339-й Стрелковой Дивизии в Ростове сливали канализацию

22 октября 2021, 12:47
В Ростове-на-Дону провели инспекцию ливневой канализации и подтвердили факт загрязнения пруда в Советском районе города, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал, что специальной комиссией и специалистами Аварийно-диспетчерской службы № 1 была проведена проверка ливневых стоков в разных частях города.

В результате исследования ливневой канализации с помощью небольшого робота с камерой, комиссия смогла подтвердить четыре случая нелегальной врезки в ливневые стоки по улице Текучева, а также сброс отходов в ручей на Зорге. Теперь организации, которые самовольно подключились к системе отвода ливневых вод и были источниками загрязнения, понесут административную ответственность.

Более того, власти города проверили факт жалоб жителей Советского района, сообщивших о том, что в пруд у храма на улице 339-й Стрелковой Дивизии сливают канализационные и ливневые стоки. Эта жалоба также была подтверждена, а источником загрязнения стал жилой дом на Малиновского, 66/1, который незаконно сбрасывал отходы бытовой деятельности жильцов в водоем.

Ранее стало известно, что проект модернизации ростовской ливневой канализации завершат в 2022 году.

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