В пруд у храма на улице 339-й Стрелковой Дивизии в Ростове сливали канализацию

Более того, власти города проверили факт жалоб жителей Советского района, сообщивших о том, что в пруд у храма на улице 339-й Стрелковой Дивизии сливают канализационные и ливневые стоки. Эта жалоба также была подтверждена, а источником загрязнения стал жилой дом на Малиновского, 66/1, который незаконно сбрасывал отходы бытовой деятельности жильцов в водоем.