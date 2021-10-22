Задержанные по делу ОПГ Борзенко чиновники курировали торговлю на Аксайских рынках

«Хочу отметить, что мы в полной мере обеспечены торговыми площадями. Показатели более чем в два раза превышают показатель, установленный для нас областью. На территории нашего района располагается девять гипермаркетов. Площадь гипермаркетов, расположенных на территории района, составляет более 200 000 кв.м. На рынках количество торговых мест более 1 000. Есть у нас множество небольших магазинов, предлагающих различные товары», - сказал сам Ремизов в интервью изданию «Победа» (Аксай).