Задержанные по делу ОПГ Борзенко чиновники курировали торговлю на Аксайских рынках

Posted 22 октября 2021, 17:28
Published 22 октября 2021, 17:28
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
Известно, что Ремизов и Свириденко были задержаны 21 октября, уже в пятницу, 22 октября, суд арестовал их до 20 декабря.
«Задержанные, согласно своим должностям и в соответствии со своими должностным обязанностями курировали организацию торговли на рынках, которые в реальности не существовали», - отметил источник.
История с аксайскими рынками началась 27 апреля, когда силовики заблокировали деятельность торговцев и тысячи людей остались без работы. Позже правоохранители заявили, что рынки, которые существуют уже более 20 лет - не существуют. То есть, все это вреям они работали вне закона.
Еще в 2019 году Ремизов раздавал интервью СМИ, рассказывая о том, что рынки в Аксайском районе - на втором месте по обороту розничной торговли.
«Хочу отметить, что мы в полной мере обеспечены торговыми площадями. Показатели более чем в два раза превышают показатель, установленный для нас областью. На территории нашего района располагается девять гипермаркетов. Площадь гипермаркетов, расположенных на территории района, составляет более 200 000 кв.м. На рынках количество торговых мест более 1 000. Есть у нас множество небольших магазинов, предлагающих различные товары», - сказал сам Ремизов в интервью изданию «Победа» (Аксай).
Напомним, по делу о создании незаконных аксайских рынков, которые успешно существовали 20 лет, арестованы восемь человек: Вадим и Эдуард Бабаевы, Иван Ситько, экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, Тураб Исаев, Любовь Хакало, Галина Роенко, Владимир Мороженко и Александр Лобко. В розыске находится Карим Бабаев. Под домашним арестом только Любовь Хакало. Силовики арестовали имущество задержанных, общая стоимость которого превышает 1,4 миллиарда рублей.
Ранее корреспондент RostovGazeta изучила, как разбогатела аксайская ОПГ: Бабаев и его сыновья за прошлый год заработали 180 млн.