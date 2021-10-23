rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября 2021, 16:58

Published 23 октября 2021, 16:58

Modified 1 октября, 15:40

Updated 1 октября, 15:40

Дождливая и холодная погода ожидается в Ростове-на-Дону в воскресенье 24 октября

23 октября 2021, 16:58
В Ростове-на-Дону с воскресенья начнутся похолодания и могут пройти дожди, сообщили в Гидрометцентре.

В этот день максимальная температура составит 12 градусов и весь день будет пасмурно. Скорость ветра составит три метра в секунду.

В ночь на понедельник дожди продолжатся, а температура упадет до пяти градусов. Ветер при этом может усилиться.

Днем температура не поднимется выше восьми градусов, осадков не прогнозируется. Во вторник будет еще холоднее и воздух прогреется максимум до семи градусов.

Ближе к концу недели снова могут начаться дожди.

Ранее низменные участки оказались подтопленными в Ростове-на-Дону из-за дождя.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика