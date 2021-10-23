На улице Горького в Ростове вырубленные деревья хотят заменить растениями в кадках

Портал 1Rnd поделился жалобами читателей на массовую вырубку деревьев на улице Горького, проведенной во время последней реконструкции. По мнению местных жителей, эта вырубка создала дефицит объектов озеленения, который за 10 лет так и не был ликвидирован. Так пустынными остались участки улицы между переулком Крепостным и улицей Журавлева, а также в границах от Доломановского переулка до Буденновского проспекта.