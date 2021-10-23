На улице Горького в Ростове вырубленные деревья хотят заменить растениями в кадках

Posted 23 октября 2021, 11:23
Published 23 октября 2021, 11:23
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
Портал 1Rnd поделился жалобами читателей на массовую вырубку деревьев на улице Горького, проведенной во время последней реконструкции. По мнению местных жителей, эта вырубка создала дефицит объектов озеленения, который за 10 лет так и не был ликвидирован. Так пустынными остались участки улицы между переулком Крепостным и улицей Журавлева, а также в границах от Доломановского переулка до Буденновского проспекта.
Ранее в Ростове-на-Дону были обнаружены нарушения при проведении процедур по компенсационному озеленению, и сотрудники администрации города обещали, что в течение текущего года на Горького появятся 170 новых деревьев, однако высадка растений так и не была произведена.
Администрация Ростова-на-Дону сообщила, что и в 2022 году горожанам не следует ожидать каких-либо серьезных работ по восстановлению озеленения улицы.
«На данной территории достаточно мало мест, подходящих под высадку. Ввиду наличия коммуникаций рассматривается возможность высадки деревьев в кадки», — процитировал портал комментарий сотрудников городской администрации.
Ранее один из общественников движения «Мой фасад» представил свой вариант благоустройства ивовой рощи, который позволит не вырубать деревья, а лишь приспособить территорию для досуга и отдыха жителей Ростова-на-Дону.