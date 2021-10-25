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Алексей Миранчук может сменить клуб в серии

25 октября 2021, 16:48
Фото: pxhere.com
В нынешнем сезоне полузащитник сборной России играет за «Аталанту».

Вадим Шпинев, агент футболиста из Бергамо, рассказал о дальнейшей судьбе Миранчука в серии А. По его словам, футболист близок к тому, чтобы уйти в аренду в другой клуб чемпионата Италии.

«Думаю, к зиме мы обсудим аренду в другой итальянский клуб. К Миранчуку есть интерес от добротных команд Серии А. Есть контакты, есть обсуждение», - передает слова агента «Советский спорт» со ссылкой на «Чемпионат».

По словам агента, Миранчук не испытывает дискомфорта в своей нынешней команде, где он получает мало игрового времени (170 минут в девяти турах).

Миранчук играет за «Аталанту» второй сезон. За все время выступлений в составе «бергамасков» он провел 38 матчей, забив четыре мяча в разных турнирах.

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