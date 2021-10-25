Эксперт рассказал о желании россиян путешествовать в длинные выходные

Врач отметил, что сам он относится к идее путешествий во время вынужденных выходных негативно. Это вынужденная мера, которая вводится для того, чтобы сбить цепочку заражений. Предполагается, что люди будут сидеть дома или передвигаться локально, например, уедут на дачи. Вместо этого россияне начали массово скупать туры на этот период.