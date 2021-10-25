Эксперт рассказал о желании россиян путешествовать в длинные выходные

Врач отметил, что сам он относится к идее путешествий во время вынужденных выходных негативно. Это вынужденная мера, которая вводится для того, чтобы сбить цепочку заражений. Предполагается, что люди будут сидеть дома или передвигаться локально, например, уедут на дачи. Вместо этого россияне начали массово скупать туры на этот период.
Таким образом, может снизиться заболеваемость в Москве, жители которой массово поедут в тот же Краснодарский край. Но вот в туристических городах после этого, скорее всего, будет всплеск заражений.
Зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко рассказала, что увидела в аэропорту огромные очереди. Она отметила, что большая часть стоящих в них была без масок.