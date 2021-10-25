Гинцбург: 80% из привитых «Спутником V» и заболевших россиян купили сертификат

Эксперт пояснил, что медики способны выявить маркеры препарата и видят, что часто их нет. По его предположению, публичное рассмотрение дел покупки фальшивых сертификатов не отражает реального положения дел. Люди обманывают сами себя, тратят деньги, а затем умирают, отмечает врач.