Гинцбург: 80% из привитых «Спутником V» и заболевших россиян купили сертификат

Об этом изданию «ТАСС» рассказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, как показывают данные, тяжело заболевшие после вакцинации «Спутником V» — это люди, которые использовали поддельные сертификаты. «Среди них 80% те, которые купили», — отметил Гинцбург. Слова врача приводит издание 360tv.ru.
Эксперт пояснил, что медики способны выявить маркеры препарата и видят, что часто их нет. По его предположению, публичное рассмотрение дел покупки фальшивых сертификатов не отражает реального положения дел. Люди обманывают сами себя, тратят деньги, а затем умирают, отмечает врач.
По словам Гинцбурга, скорее всего, у таких граждан на психологическом уровне меняется представление. Они думают, что и правда привиты, ослабляют карантинные ограничения, что резко повышает риск заражения из-за изменившегося поведения. «Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», — подытожил врач.