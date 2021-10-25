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Гинцбург: 80% из привитых «Спутником V» и заболевших россиян купили сертификат

25 октября 2021, 12:14
Фото: pixabay.com
Приблизительно 80% российских граждан, которые заявили, что привились «Спутником V», но потом тяжело заболели, на самом деле купили сертификат. Проверить, была ли вакцина, легко. Для этого существует специальный анализ, выявляющий маркеры, которые показывают реальное положение дел.

Об этом изданию «ТАСС» рассказал директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, как показывают данные, тяжело заболевшие после вакцинации «Спутником V» — это люди, которые использовали поддельные сертификаты. «Среди них 80% те, которые купили», — отметил Гинцбург. Слова врача приводит издание 360tv.ru.

Эксперт пояснил, что медики способны выявить маркеры препарата и видят, что часто их нет. По его предположению, публичное рассмотрение дел покупки фальшивых сертификатов не отражает реального положения дел. Люди обманывают сами себя, тратят деньги, а затем умирают, отмечает врач.

По словам Гинцбурга, скорее всего, у таких граждан на психологическом уровне меняется представление. Они думают, что и правда привиты, ослабляют карантинные ограничения, что резко повышает риск заражения из-за изменившегося поведения. «Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», — подытожил врач.

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