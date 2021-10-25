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Много лет пугающий ростовчан туалет на Нахичеванском рынке капитально отремонтируют

25 октября 2021, 13:43
Фото: Блокнот Ростов
В Ростове-на-Дону на Нахичевани отремонтируют общественную уборную, пережившую пожар, об этом рассказали в администрации города.

Глава управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов рассказал, что в администрации Ростова-на-Дону разработали проектную документацию для капитального ремонта общественного туалета на Нахичевани.

Тихонов уточнил, что ремонт ждет общественную уборную, рассчитанную на 24 посетителя, на которую ранее активно жаловались ростовчане. Горожане сообщали, что в уборной царит полнейшая антисанитария, кроме того, она сама находится в таком состоянии, что посетители просто не могут пользоваться ею.

Более того, в 2017 году в здании общественного туалета произошел пожар, который пришлось ликвидировать через крышу. И хотя в здании после этого провели косметический ремонт, оно находилось в состоянии, требующем капитального ремонта.

Ранее ростовчанка пожаловалась, что ее не пустили в общественный туалет вместе с ее ребенком школьного возраста.

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#Новости#Общество
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