Много лет пугающий ростовчан туалет на Нахичеванском рынке капитально отремонтируют

Тихонов уточнил, что ремонт ждет общественную уборную, рассчитанную на 24 посетителя, на которую ранее активно жаловались ростовчане. Горожане сообщали, что в уборной царит полнейшая антисанитария, кроме того, она сама находится в таком состоянии, что посетители просто не могут пользоваться ею.