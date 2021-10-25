Новый завод “Башспирта” в Башкирии объявил о старте производства

Александр Сидякин напомнил, что менее 3 лет назад на “Башспирте” полностью сменилась система управления и руководство. Инициативы новой команды привели к строительству нового завода. Он рассказал о том, что работа “БашБиоСпирта” опирается на актуальные экологические стандарты. Не случайно завод имеет в названии “Био”.