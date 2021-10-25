Новый завод “Башспирта” в Башкирии объявил о старте производства

Торжественная церемония открытия была проведена в рамках первого Международного форума алкоиндустрии “Высший Градус”, проходившего в Уфе. Для участия в нем в столицу Башкирии приехали представители 40 алкогольных компаний из 40 городов и 4 стран, пишет mkset.ru.
По словам руководителя администрации главы Башкирии, председателя совета директоров АО «Башспирт» Александра Сидякина, новый завод сможет производить 7,6 млн декалитров в год. Уже в конце текущего года предприятие будет работать на полную мощность. Сейчас работает одна конвейерная линия, всего их шесть.
Сидякин выразил уверенность в том, что производственные мощности завода будут загружены на 100%. Он отметил, что сейчас “Башспирт” занимает примерно 4% алкорынка России, “БашБиоСпирт” позволит нарастить данный показатель до 10%.
В администрации нового предприятия рассказали о компактном расположении производственных помещений, складов и других инфраструктурных объектов. Это позволит снизить логистические затраты, а значит, и себестоимость продукции.
Гендиректор АО “Башспирт” Рауф Нугуманов подчеркнул, что “БашБиоСпирт” – это 360 рабочих мест.
Александр Сидякин напомнил, что менее 3 лет назад на “Башспирте” полностью сменилась система управления и руководство. Инициативы новой команды привели к строительству нового завода. Он рассказал о том, что работа “БашБиоСпирта” опирается на актуальные экологические стандарты. Не случайно завод имеет в названии “Био”.
“Появление такого большого завода — это новые стандарты качества, вытеснение контрафактной продукции в черную зону, более благородное и более ответственное потребление алкоголя”, – сказал Сидякин.
АО «Башспирт» заработало в 2000 году. Предприятие входит в список крупнейших компаний страны по объемам производства. За первые четыре месяца этого года доля «Башспирта» на российском рынке увеличилась до 5,25%.