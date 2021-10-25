Первый чемпионат Дона по гонкам с препятствиями прошел в Ростове

Чемпионат, Первенство и Кубок Ростовской области по гонкам с препятствиями принял 24 октября стадион «Динамо». Первые соревнования в этом молодом виде спорта (бег с препятствиями включен в Международную федерацию FISO в 2018 году) были организованы Федерацией гонок с препятствиями Ростовской области при поддержке жилого района «Суворовский», объединения застройщиков Юга «ВКБ-Новостройки» и спортивного клуба «Суворов».
В Чемпионате, Первенстве и Кубке Ростовской области приняли участие 52 спортсмена, 15 из которых — юниоры. Атлетам предстояло пройти дистанцию с препятствиями длиной 100 метров на скорость. Участники бежали с грузом, перелезали через двухметровые препятствия, «волной» преодолевали снаряд с перекладинами, перемещались по канатам, кольцам и «якорям». Побеждал тот, кто первым коснулся колокола в конце полосы.
Соревнование прошло в несколько этапов, одинаковых для всех участников: начиналось оно квалификационным забегом, затем для восьмерых сильнейших — четвертьфинал, далее полуфинал и финал.
Среди юниоров мальчиков 1 место занял — Минченок Сергей, 2 — Козеев Александр и 3 место — Воробьев Александр. Из юниоров девушек 1 место досталось Романчук Софии, 2 и 3 места — Ковалевой Веронике и Шульга Мире.
На чемпионате среди мужчин второе место занял Матазин Георгий, третье — Робук Сергей. Среди женщин второе место досталось Куликовой Яне, третье — Мазурчик Ларисе. Финалистом среди мужчин стал Наумов Александр, среди женщин — Диана Бугрова.
«В этот спорт я пришла в 2020 году. Мы начали развивать его, создали в жилом районе Суворовский уникальную тренировочно-соревновательную базу, включающую в себя 5-ти километровую трассу с горным ландшафтом и специально завезенной породой, имитирующей горную поверхность, это единственная в России трасса в черте города по подготовке к горным забегам, гонкам на велосипедах MTB (горный велосипед), гонкам с препятствиями и назвали мы её „Горный манеж“, а также комплексом общедоступных рукоходов, открытых для доступа всём желающим. Тут мы проводим свои тренировки, тренируемся сами и тренируем атлетов. Это первый Чемпионат по гонкам с препятствиями не только в Ростовской области, но и на всём Юге России. Только в 2020 году была создана Федерация — это самый молодой в нашей стране спорт», — делится мастер спорта по легкой атлетике и победительница сегодняшнего чемпионата среди женщин Диана Бугрова.