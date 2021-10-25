Первый чемпионат Дона по гонкам с препятствиями прошел в Ростове

«В этот спорт я пришла в 2020 году. Мы начали развивать его, создали в жилом районе Суворовский уникальную тренировочно-соревновательную базу, включающую в себя 5-ти километровую трассу с горным ландшафтом и специально завезенной породой, имитирующей горную поверхность, это единственная в России трасса в черте города по подготовке к горным забегам, гонкам на велосипедах MTB (горный велосипед), гонкам с препятствиями и назвали мы её „Горный манеж“, а также комплексом общедоступных рукоходов, открытых для доступа всём желающим. Тут мы проводим свои тренировки, тренируемся сами и тренируем атлетов. Это первый Чемпионат по гонкам с препятствиями не только в Ростовской области, но и на всём Юге России. Только в 2020 году была создана Федерация — это самый молодой в нашей стране спорт», — делится мастер спорта по легкой атлетике и победительница сегодняшнего чемпионата среди женщин Диана Бугрова.