Последствия ФинТеха: Спрос на разработчиков программного обеспечения вырос на 64%

«Удаленка переписала процессы HR в большинстве компаний. Новые подходы к привлечению, онбордингу сотрудников, адаптации. И на первое место при управлении распределенными командами в регионах на удаленке вышли задачи адаптации и развития сотрудников. Особенно это касается цифровых талантов. Для этого в рамках компании мы развиваем сообщества и различные площадки для обмена опытом и коммуникации. Хакатоны, гильдии, TechDay, Demo-дни — это основа нашего коммьюнити цифровых талантов и реализации цифровой трансформации компании. Сегодня 44% соискателей согласны работать только в интересных для них проектах, поэтому мы стараемся максимально соответствовать ожиданиям», — отметила Ольга Сорокина, член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК.