Прокуратура Татарстана начнет проверку взрыва дома в Набережных Челнах

В издании рассказали, что на место происшествия выехал и. о. прокурора Набережных Челнов Айдар Галиев. После его визита на место ЧС прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасной эксплуатации газового оборудования, а также примет меры прокурорского реагирования.
Стало известно, что взрыв бытового газа произошел вечером понедельника, 25 октября, на четвертом этаже жилого дома. В результате взрыва повредились перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также некоторые повреждения были зафиксированы в соседних шести квартирах, примыкающих к месту ЧС. Уже сейчас прокуратура сообщает о двоих пострадавших в результате взрыва бытового газа, но предполагаемое количество жертв взрыва достигает четырех человек.
Более того, ТАСС стало известно, что двое подтвержденных пострадавших — это подростки 17 и 11 лет. Младший из них находится в состоянии средней степени тяжести на попечении медицинского персонала.
Экстренные службы сообщают, что в данный момент под завалами здания находятся несколько человек, все они живы и ожидают спасения.
Кроме того, в ходе спасательной операции были эвакуированы 32 жителя дома, а сотрудниками Следкома Татарстана возбуждено уголовное дело.
Ранее в Ростове-на-Дону в результате взрыва газа на Магнитогорской был госпитализирован пожилой мужчина.