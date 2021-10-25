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Прокуратура Татарстана начнет проверку взрыва дома в Набережных Челнах

25 октября 2021, 16:26
Фото: Pixabay.com
В Набережных Челнах пройдет проверка ЧС в жилом многоквартирном доме, произошедшая из-за взрыва газа, об этом сообщили ТАСС.

В издании рассказали, что на место происшествия выехал и. о. прокурора Набережных Челнов Айдар Галиев. После его визита на место ЧС прокуратура даст оценку соблюдению требований безопасной эксплуатации газового оборудования, а также примет меры прокурорского реагирования.

Стало известно, что взрыв бытового газа произошел вечером понедельника, 25 октября, на четвертом этаже жилого дома. В результате взрыва повредились перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также некоторые повреждения были зафиксированы в соседних шести квартирах, примыкающих к месту ЧС. Уже сейчас прокуратура сообщает о двоих пострадавших в результате взрыва бытового газа, но предполагаемое количество жертв взрыва достигает четырех человек.

Более того, ТАСС стало известно, что двое подтвержденных пострадавших — это подростки 17 и 11 лет. Младший из них находится в состоянии средней степени тяжести на попечении медицинского персонала.

Экстренные службы сообщают, что в данный момент под завалами здания находятся несколько человек, все они живы и ожидают спасения.

Кроме того, в ходе спасательной операции были эвакуированы 32 жителя дома, а сотрудниками Следкома Татарстана возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ростове-на-Дону в результате взрыва газа на Магнитогорской был госпитализирован пожилой мужчина.

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