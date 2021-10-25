Прокуратура Татарстана начнет проверку взрыва дома в Набережных Челнах

Стало известно, что взрыв бытового газа произошел вечером понедельника, 25 октября, на четвертом этаже жилого дома. В результате взрыва повредились перекрытия между четвертым и пятым этажами, а также некоторые повреждения были зафиксированы в соседних шести квартирах, примыкающих к месту ЧС. Уже сейчас прокуратура сообщает о двоих пострадавших в результате взрыва бытового газа, но предполагаемое количество жертв взрыва достигает четырех человек.