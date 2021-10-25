Россиянку оштрафовали на 5 тысяч рублей за клевету на мужа

Ранее в пресс-службе судебной системы Тюменской области предоставили подробности дела из-за сторис в социальной сети. Супруги развелись в 2019 году, после чего женщина, которая была инициатором развода, начала выкладывать сторис о том, что бывший супруг не выплачивал алименты, пытался выселить ее из квартиры, отказывался вносить платежи за детский сад, отпуск и ипотеку.