Россиянку оштрафовали на 5 тысяч рублей за клевету на мужа

Как пояснил в разговоре с журналистами NEWS.ru юрист Василий Воробьёв рассказал NEWS.ru, решение суда не является прецедентным. В законе не регламентировано, какие каналы могут распространять порочащую информацию. По его словам, после этого вряд ли к Instagram-блогерам начнут активно предъявлять подобные иски.
Юрист подчеркнул, что в решении суда нет ничего принципиально нового, так порочащие сведения можно рассказать устно другому человеку или написать их “на заборе”. Социальные сети являются постоянным каналом распространения информации, способным донести сведения до широких масс.
Ранее в пресс-службе судебной системы Тюменской области предоставили подробности дела из-за сторис в социальной сети. Супруги развелись в 2019 году, после чего женщина, которая была инициатором развода, начала выкладывать сторис о том, что бывший супруг не выплачивал алименты, пытался выселить ее из квартиры, отказывался вносить платежи за детский сад, отпуск и ипотеку.
Мужчина подал исковое заявление с требование опровергнуть клевету. Суд встал на сторону истца и назначил 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.