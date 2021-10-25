Сбившему на трассе под Ростовом студента экс-полицейскому грозит восемь лет колони

ДТП с участием экс-полицейского произошло в ноябре 2019 года. Молодой парень Руслан шел пешком по автодороге из Батайска в Ростов после ссоры с друзьями. 3 ноября он был объявлен пропавшим. Как выяснилось, в результате ДТП Руслан погиб, и уже 5 ноября его тело обнаружили в лесопосадке в Азовском районе.
В ходе следствия выяснили, что студента сбил сотрудник полиции Роман Лобанов. В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал. Позже его уволили из органов.
Прокурор затребовал для Лобанова восемь лет лишения свободы, а адвокат подсудимого попросил оправдания. Сам экс-участковый извинился перед семьей погибшего, но вину все равно не признал.
Лобанову вынесут приговор во вторник, 26 октября текущего года.