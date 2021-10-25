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Сбившему на трассе под Ростовом студента экс-полицейскому грозит восемь лет колони

25 октября 2021, 08:16
Фото: скриншот видео
Роман Лобанов
В Ростовской области на восемь лет могут осудить экс-участкового, который два года назад сбил студента и выбросил тело в лесу, сообщает информационный портал 1Rnd.

ДТП с участием экс-полицейского произошло в ноябре 2019 года. Молодой парень Руслан шел пешком по автодороге из Батайска в Ростов после ссоры с друзьями. 3 ноября он был объявлен пропавшим. Как выяснилось, в результате ДТП Руслан погиб, и уже 5 ноября его тело обнаружили в лесопосадке в Азовском районе.

В ходе следствия выяснили, что студента сбил сотрудник полиции Роман Лобанов. В ходе судебного разбирательства подсудимый вину не признал. Позже его уволили из органов.

Прокурор затребовал для Лобанова восемь лет лишения свободы, а адвокат подсудимого попросил оправдания. Сам экс-участковый извинился перед семьей погибшего, но вину все равно не признал.

Лобанову вынесут приговор во вторник, 26 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что в Таганроге водитель ВАЗа сбил пешехода.

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