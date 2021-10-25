Скончался актер, который сыграл официанта Гантера в сериале «Друзья»

По информации 360tv.ru со ссылкой на канал SkyNews, в 2018 году у актера выявили рак простаты на поздней стадии, когда заболевание распространилось на кости. Тайлер стал активистом кампании, призывающей жителей США сдавать анализы крови, чтобы определить рак простаты после 40 лет.