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Скончался актер, который сыграл официанта Гантера в сериале «Друзья»

25 октября 2021, 12:06
В возрасте 59 лет в своем доме в Лос-Анджелесе умер актер Джеймс Майкл Тайлер. Он стал широко известен после роли официанта Гантера в сериале Друзья». О его смерти сообщил менеджер.

По информации 360tv.ru со ссылкой на канал SkyNews, в 2018 году у актера выявили рак простаты на поздней стадии, когда заболевание распространилось на кости. Тайлер стал активистом кампании, призывающей жителей США сдавать анализы крови, чтобы определить рак простаты после 40 лет.

Второстепенный персонаж телесериала «Друзья» официант Гантер полюбился зрителям. Он работал в кофейне Central Perk, где 6 главных героев друзей проводили большую часть своего времени. В течение 10 сезонов его персонаж был влюблен в Рэйчел, которую сыграла Дженнифер Энистон.

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