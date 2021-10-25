Сроки ремонта на Нахичеванском рынке в Ростове пришлось перенести

При этом глава управления рассказал, что остальные павильоны строятся в соответствии с графиком. Так уже закончили работы по возведению пяти павильонов на главной аллее, а по еще четырем подготовили необходимую для строительства проектную документацию. Те торговые павильоны, что размещены на 20-й Линии, сейчас находятся на этапе отделочных работ.