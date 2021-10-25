Сроки ремонта на Нахичеванском рынке в Ростове пришлось перенести

Глава управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов рассказал о текущих работах на Нахичеванском базаре, сообщив, что в настоящий момент подходят к завершению проектные работы по возведению входной группы и фруктово-овощных павильонов, которые должны быть расположены в части рынка, выходящей на площадь Карла Маркса.
«Сроки производства работ по строительству входной группы со стороны ул. 24-я Линия сдвинуты из-за необходимости переноса магистрального трубопровода», — поделился возникшими трудностями руководитель управления торговли Константин Тихонов.
При этом глава управления рассказал, что остальные павильоны строятся в соответствии с графиком. Так уже закончили работы по возведению пяти павильонов на главной аллее, а по еще четырем подготовили необходимую для строительства проектную документацию. Те торговые павильоны, что размещены на 20-й Линии, сейчас находятся на этапе отделочных работ.
Ранее Нахичеванский рынок был наказан за то, что проводил работы по реставрации памятников культурного наследия без разрешения Минкультуры Ростовской области.