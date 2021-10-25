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В Иркутской области в конкурсе о вакцинации разыграют iPhone 13

25 октября 2021, 18:29
Фото: 1mediainvest.ru
В Иркутской области объявили конкурс «Нация о вакцинации». Для участия в нем потребуется записать видео.

В конкурсе могут участвовать все желающие. Для этого необходимо записать видео, в котором участник расскажет, почему он принял решение вакцинироваться от коронавируса и рекомендует это сделать своему окружению, сообщает 38rus.com.

Видео необходимо опубликовать в «Инстаграм» с хештегом #нацияовакцинации и отметками аккаунта @nation_of_vaccination и пятерых друзей. Тот, кто наберет больше всего лайков, получит главный приз — iPhone 13. Результаты конкурса организаторы подведут 7 ноября.

На сегодня хотя бы один компонент прививки от коронавируса поставили более 700 тысяч жителей региона, что в процентном соотношении составляет почти 30% от всего населения Иркутской области и почти 37% от совершеннолетнего населения.

Второй компонент вакцины на 25 октября поставили свыше 580 тысяч человек, что составляет 24,5% всего населения и 32,4% от численности взрослого населения.

За период пандемии было поставлено почти 1,3 млн доз препарата. Пункты вакцинации работают в 54 медицинских учреждениях региона. Также функционируют мобильные пункты вакцинации в торговых центрах: иркутский «Сибэкспоцентр», ТРЦ «Юбилейный», ТРЦ «ЯркоМолл», а также в МФЦ «Мой бизнес», клинике «Эксперт». У студентов также есть возможность обратиться в пункты вакцинации в учебных заведениях: ИрГУПС, БГУ, «Профессорская клиника» ИГМУ, ИрНИТУ, ИГУ.

Всего на территории региона работают 124 мобильных бригады для работы в пунктах вакцинации. Посмотреть полный список можно сайте минздрава Иркутской области www.minzdrav-irkutsk.ru.

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