В России рассмотрят закон, уточняющий правила получения маткапитала

Как сообщает iz.ru, поправки позволят расширить круг получателей господдержки. В частности, сейчас россиянин может получить маткапитал, если его погибшая супруга тоже была гражданкой РФ.
Однако, согласно новому законопроекту, это право предлагается распространить на мужчин, воспитывающих второго или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года в случае смерти их матери без гражданства.
Кроме этого, закон дает право детям распоряжаться маткапиталом в равных долях, если отец-одиночка умрет.
Отмечается, что сертификат о маткапитале теперь можно будет получить в цифровом виде.