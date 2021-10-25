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В России рассмотрят закон, уточняющий правила получения маткапитала

25 октября 2021, 11:18
Фото: pixabay.com
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит проект закона, который уточняет правила получения отцами материнского капитала.

Как сообщает iz.ru, поправки позволят расширить круг получателей господдержки. В частности, сейчас россиянин может получить маткапитал, если его погибшая супруга тоже была гражданкой РФ.

Однако, согласно новому законопроекту, это право предлагается распространить на мужчин, воспитывающих второго или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года в случае смерти их матери без гражданства.

Кроме этого, закон дает право детям распоряжаться маткапиталом в равных долях, если отец-одиночка умрет.

Отмечается, что сертификат о маткапитале теперь можно будет получить в цифровом виде.

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