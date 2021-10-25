В Ростове к концу ноября реконструируют семь торговых павильонов на Центральном рынке

В планах ЗАО «Центральный рынок» завершить работы по реконструкции семи павильонов к 28 ноября.
Начальник управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов рассказал, что в настоящий момент шесть ларьков по продаже табачной продукции перенесли внутрь стационарных объектов.
Кроме того, городская администрация продолжает следить за процессом реконструкции базара на Нахичевани. Сейчас власти города сообщают о том, что на Нахичеванском базаре подходят к завершению работы по строительству дополнительного входа с площади Карла Маркса, а также павильонов для продажи фруктов и овощей. Кроме того, там же планируют произвести ремонт общественной уборной на 24 места, согласно сообщению главы управления торговли, документацию для проекта уже подготовили.
Также Константин Тихонов рассказал, что в настоящий момент продолжаются работы по строительству пяти торговых павильонов на главной аллее. Еще четыре павильона ожидают своей реализации после разработки проектной документации. А на улице 20-й линии в павильонах идут отделочные работы.
Ранее директор Центрального рынка обвинил городскую мэрию в предвзятой оценке изменений в торговом комплексе.