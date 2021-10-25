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В Ростовской области оштрафовали подрядчика, который не сделал пандусы для школы

25 октября 2021, 17:33
Фото: Pixabay.com
В Ростовской области оштрафовали подрядчика, не организовавшего доступную среду для маломобильных групп населения в Детской школе искусств, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Сотрудниками Красносулинской прокуратуры была проведена проверка исполнения контракта в Детской школе искусств.

Сообщается, что организация-подрядчик не выполнила условия контракта и не организовала пути доступа в здание для маломобильных групп населения, хотя работы должны были закончить больше двух месяцев назад.

В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю организации-подрядчика, после чего виновных привлекли к ответственности, а работы на объекте возобновились.

Вместе с этим прокуратура вынесла постановление, согласно которому подрядчика привлекли к административной ответственности из-за неисполнения контрактных обязательств. Теперь организация выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее жители Ростова пожаловались на лифты у Ворошиловского моста, которые прекратили работать и сделали подъем недоступным для маломобильных групп населения.

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