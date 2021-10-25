В Ростовской области оштрафовали подрядчика, который не сделал пандусы для школы

Сотрудниками Красносулинской прокуратуры была проведена проверка исполнения контракта в Детской школе искусств.
Сообщается, что организация-подрядчик не выполнила условия контракта и не организовала пути доступа в здание для маломобильных групп населения, хотя работы должны были закончить больше двух месяцев назад.
В связи с этим прокуратура внесла представление руководителю организации-подрядчика, после чего виновных привлекли к ответственности, а работы на объекте возобновились.
Вместе с этим прокуратура вынесла постановление, согласно которому подрядчика привлекли к административной ответственности из-за неисполнения контрактных обязательств. Теперь организация выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее жители Ростова пожаловались на лифты у Ворошиловского моста, которые прекратили работать и сделали подъем недоступным для маломобильных групп населения.