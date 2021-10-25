В Ростовской области прошел отборочный тур чемпионата по дебатам «ГлаголЪ»

Участникам чемпионата по дебатам «ГлаголЪ» на пути к победе помогут не только ораторские способности и интерес к политической жизни страны и мира, но и активная гражданская позиция.
По правилам чемпионата, в ходе жеребьевки участникам выпадет та или иная тема, которую они должны либо отстоять, либо опровергнуть. По истечении времени на подготовку, команды могут представить свои позиции, после чего необходимо привести аргументы с учетом выступления соперников.
По итогам отборочного этапа из 28 команд в полуфинал прошли 14, а полуфинал и финал данного чемпионата состоятся в ноябре 2021 года.