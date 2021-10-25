rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области прошел отборочный тур чемпионата по дебатам «ГлаголЪ»

25 октября 2021, 10:12
В Ростовской области состоялся отборочный тур чемпионата по дебатам «ГлаголЪ» для студентов и работающей молодежи, организатором которого выступает региональная Избирательная комиссия.

Участникам чемпионата по дебатам «ГлаголЪ» на пути к победе помогут не только ораторские способности и интерес к политической жизни страны и мира, но и активная гражданская позиция.

По правилам чемпионата, в ходе жеребьевки участникам выпадет та или иная тема, которую они должны либо отстоять, либо опровергнуть. По истечении времени на подготовку, команды могут представить свои позиции, после чего необходимо привести аргументы с учетом выступления соперников.

По итогам отборочного этапа из 28 команд в полуфинал прошли 14, а полуфинал и финал данного чемпионата состоятся в ноябре 2021 года.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58