В Ростовской области прошел отборочный тур чемпионата по дебатам «ГлаголЪ»

По правилам чемпионата, в ходе жеребьевки участникам выпадет та или иная тема, которую они должны либо отстоять, либо опровергнуть. По истечении времени на подготовку, команды могут представить свои позиции, после чего необходимо привести аргументы с учетом выступления соперников.