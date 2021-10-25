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Власти Таганрога обвинили подрядчика в срыве всех сроков по ремонту Петровской

25 октября 2021, 10:27
Фото: vk.com/blagotaganrog
Власти Таганрога сообщили, что срыв ремонта на улице Петровской произошел по вине подрядчика, пишет информационный портал 161.RU.

Сообщается, что основной причиной срыва сроков является нарушение графика работ, которое допустила подрядная организация «Реставрационный центр „Содружество“».

В течение года проезжую часть не могли заасфальтировать, это произошло из-за ошибки проектно-сметной документации.

В администрации Таганрога сообщили, что концепция внешнего облика главной улицы города велась «за счет внебюджетных источников».

Ранее сообщалось, что Госстройнадзор подал в суд на подрядчика новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону

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