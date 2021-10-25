Власти Таганрога обвинили подрядчика в срыве всех сроков по ремонту Петровской

В течение года проезжую часть не могли заасфальтировать, это произошло из-за ошибки проектно-сметной документации.

В администрации Таганрога сообщили, что концепция внешнего облика главной улицы города велась «за счет внебюджетных источников».

Ранее сообщалось, что Госстройнадзор подал в суд на подрядчика новой инфекционной больницы в Ростове-на-Дону

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