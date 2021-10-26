rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Автомобильный маркетплейс РГС Банка Банкавто вышел в регионы

26 октября 2021, 12:32
Фото: pexels.com
Маркетплейс Банкавто, являющийся цифровой платформой РГС Банка по покупке и продаже автомобилей, вышел в регионы.

В этом году начнется сотрудничество автомаркета с крупнейшими дилерскими сетями более чем в 20 регионах. Сеть автосалонов «Экспокар» стала первым федеральным партнером, она представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде.

Начатое ранее сотрудничество с автодилером в московском регионе расширили на остальные города присутствия компании, а склад платформы автомаркета увеличился на 500 новых и подержанных автомобилей. В общероссийском каталоге #банкавто сегодня числятся уже 13 тысяч автомобилей 34 брендов по новым машинам и 70 брендов – по автомобилям с пробегом.

Банкавто является автомобильным маркетплейсом нового поколения с интуитивно понятной и прозрачной системой. Все машины из каталога есть в наличии на складах партнеров и доступны к бронированию перед покупкой. Благодаря подробным фильтрам сортировки не составит труда подобрать нужный транспорт. Можно отсортировать по цене, комплектации, техническим характеристикам, цвету. Все предварительные этапы приобретения машины можно пройти онлайн, а c дилером встретиться только один раз, чтобы забрать машину.

Также клиентам на автомаркете доступны помимо услуг покупки и продажи автомобилей, в том числе между частными лицами, сервисы онлайн-бронирования, оценки машины, трейд-ин, кредитования, страхования, в том числе осаго, и рассрочки.

«Будущее банкавто – это универсальная платформа, на который можно получить все услуги автомобильного сегмента в одном месте. Наш маркетплейс успешно охватывает все больший спектр автомобильных услуг и дилерских сетей. Пришло время расширить географию и предложить нашим клиентам автомобили, доступные к покупке и в других регионах нашей страны», - прокомментировал директор фабрики цифровых проектов РГС Банка Денис Мавланов.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58