Автомобильный маркетплейс РГС Банка Банкавто вышел в регионы

Банкавто является автомобильным маркетплейсом нового поколения с интуитивно понятной и прозрачной системой. Все машины из каталога есть в наличии на складах партнеров и доступны к бронированию перед покупкой. Благодаря подробным фильтрам сортировки не составит труда подобрать нужный транспорт. Можно отсортировать по цене, комплектации, техническим характеристикам, цвету. Все предварительные этапы приобретения машины можно пройти онлайн, а c дилером встретиться только один раз, чтобы забрать машину.