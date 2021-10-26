Автомобильный маркетплейс РГС Банка Банкавто вышел в регионы

В этом году начнется сотрудничество автомаркета с крупнейшими дилерскими сетями более чем в 20 регионах. Сеть автосалонов «Экспокар» стала первым федеральным партнером, она представлена в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже и Волгограде.
Начатое ранее сотрудничество с автодилером в московском регионе расширили на остальные города присутствия компании, а склад платформы автомаркета увеличился на 500 новых и подержанных автомобилей. В общероссийском каталоге #банкавто сегодня числятся уже 13 тысяч автомобилей 34 брендов по новым машинам и 70 брендов – по автомобилям с пробегом.
Банкавто является автомобильным маркетплейсом нового поколения с интуитивно понятной и прозрачной системой. Все машины из каталога есть в наличии на складах партнеров и доступны к бронированию перед покупкой. Благодаря подробным фильтрам сортировки не составит труда подобрать нужный транспорт. Можно отсортировать по цене, комплектации, техническим характеристикам, цвету. Все предварительные этапы приобретения машины можно пройти онлайн, а c дилером встретиться только один раз, чтобы забрать машину.
Также клиентам на автомаркете доступны помимо услуг покупки и продажи автомобилей, в том числе между частными лицами, сервисы онлайн-бронирования, оценки машины, трейд-ин, кредитования, страхования, в том числе осаго, и рассрочки.
«Будущее банкавто – это универсальная платформа, на который можно получить все услуги автомобильного сегмента в одном месте. Наш маркетплейс успешно охватывает все больший спектр автомобильных услуг и дилерских сетей. Пришло время расширить географию и предложить нашим клиентам автомобили, доступные к покупке и в других регионах нашей страны», - прокомментировал директор фабрики цифровых проектов РГС Банка Денис Мавланов.