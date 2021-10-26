Бизнес-омбудсмен Минеева поддержала обращение цветочного бизнеса к властям Москвы

Участники цветочной сферы отмечают, что ежегодно в стране продается около полутора миллиардов свежесрезанных цветов. Оборот рынка составляет сто восемьдесят миллиардов рублей в год. Основатель магазинов “Цветочный ряд” Иван Утенков оценил убытки в случае простоя в сумму пятьдесят миллионов рублей, и то при условии, что арендодатели пойдут навстречу и сделают скидку. При этом, по его словам, потери всего рынка могут превысить один миллиард рублей. Если свежесрезанные цветы внесут в перечень товаров первой необходимости, это позволит рынку обелиться, так как компании будут указывать соответствующий ОКВЭД и не торговать всерую.