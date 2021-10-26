Бизнес-омбудсмен Минеева поддержала обращение цветочного бизнеса к властям Москвы

Kommersant.ru сообщает, что Ассоциация участников розничной торговли цветочной отрасли обратилась к представителю по правам предпринимателей Москвы Татьяне Минеевой, а также столичному мэру Сергею Собянину и главе департамента торговли и услуг Алексею Немерюку с просьбой разрешить работу магазинов в период с 28 октября по 7 ноября. Представители отрасли подчеркнули, что реализуют продукцию, которая быстро портится, и не успеют отменить ранее сделанные заказы. В результате, если магазины придется закрыть в указанный период, это приведет к убыткам на сумму свыше миллиарда рублей, а онлайн-продажи цветов очень слабо их компенсируют.
В прошлом году, когда на фоне пандемии коронавируса в России ввели жесткие ограничения, цветочные магазины понесли большие убытки. По мнению участников рынка, новый локдаун может привести к тому, что отрасль не восстановится. Поставки цветов отменить уже нельзя - это допускается за несколько недель. Поэтому партии цветов будут доставлены в Россию к моменту закрытия магазинов.
Чтобы избежать миллиардных убытков, в ассоциации предложили внести свежесрезанные цветы в перечень товаров первой необходимости - тогда магазины смогут работать в период ограничений. В свою очередь, владельцы бизнеса готовы допускать к работе только полностью вакцинированных работников и обслуживать по одному клиенту в зале. По словам бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, «предложения отрасли учитывают реальность».
Напомним, власти России приняли решение объявить период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Региональные власти могут на свое усмотрение вводить дополнительные ограничения. В частности, в Москве объявили о закрытии непродовольственной розницы, кроме аптек, магазинов товаров первой необходимости и объектов онлайн-торговли. В Подмосковье требования аналогичны.
Участники цветочной сферы отмечают, что ежегодно в стране продается около полутора миллиардов свежесрезанных цветов. Оборот рынка составляет сто восемьдесят миллиардов рублей в год. Основатель магазинов “Цветочный ряд” Иван Утенков оценил убытки в случае простоя в сумму пятьдесят миллионов рублей, и то при условии, что арендодатели пойдут навстречу и сделают скидку. При этом, по его словам, потери всего рынка могут превысить один миллиард рублей. Если свежесрезанные цветы внесут в перечень товаров первой необходимости, это позволит рынку обелиться, так как компании будут указывать соответствующий ОКВЭД и не торговать всерую.
Артем Тимофеев, глава сети московских магазинов “Ирис”, отметил, что у розничных торговых точек небольшой трафик. Обращение участников розничного рынка поддержал глава Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.