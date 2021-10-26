Можно ли купить таунхаус в Ростове за 3 тыс рублей и что могут позволить миллионеры

В Ростове-на-Дону есть 220 объявлений о продаже таунхаусов, стоимость варьируется от 3 тысяч рублей до 21 миллиона. Как купить дом в Ростовской области и что предложили покупатели, в материале RostovGazeta.

Самый дешевый дом в Ростове В Ростове-на-Дону за 3,7 тысячи рублей предлагают приобрести таунхаус, гараж и флигель. Есть также небольшой участок и виноградник. Цена, конечно, очень привлекательная, учитывая, что один квадратный метр состоит 74 рубля. Только, скорее всего, владелец забыл добавить еще один ноль или даже два. Хотя объявление висит с августа, а цена так и не меняется. Купить дешево дом в Ростовской области — это мечта, но нужно быть реалистами. Крохотные апартаменты в Ростове Дома в Ростове-на-Дону есть на любой вкус и цвет. На втором месте по стоимости идет таунхаус за 1 миллион рублей, а точнее одна из его частей, площадь составляет всего 21 квадратный метр. Сам владелец называет объект малогабаритной уютной квартирой на земле. Зато есть собственный вход. Большой дом в Ростове Один из самых дорогих таунхаусов находится на улице Цветочной, здесь построили двухэтажный дом на 150 квадратных метров. В нем есть пять комнат и два санузла. Здание было построено в 2008 году, есть въезд на три автомобиля. В собственности также будет участок на три сотки. Владелец хочет получить за дом 13,5 миллиона рублей. Самый дорогой дом в Ростове Самый дорогой дом в Ростове-на-Дону стоит 21 миллион рублей, а его площадь достигает 420 квадратных метров. Его построили в 1996 году, а через несколько лет переделали под таунхаус. ЦИАН Владелец установил здесь независимый дизельный генератор, поэтому перебоев с электричеством нет. Перед домом на всей территории уложили плитку. Дизайнерский ремонт На улице Нефритовой продается трехэтажный таунхаус площадью 202 квадратных метра. Владелец заявил, что был сделан дизайнерский ремонт, что он подтвердил опубликованными фотографиями. Продавец оставляет всю мебель и технику, за весь объект он хочет получить 5,4 миллиона рублей. В доме, кстати, есть камин. Материалы по теме Спрос на первичную недвижимость снизился на 15%, а квартиры подорожали на 33% Торговые центры за 1 млрд руб или какую недвижимость хотят продать в Ростове Сити-менеджер Ростова Логвиненко отчитался о сносе еще одного старинного дома