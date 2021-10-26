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Пресечение свободы мысли: ростовчанка рассказала об отчислении из «Останкино» за лайк

26 октября 2021, 10:35
Фото: instagram.com/thealice
школа Останкино
Отчисление из школы «Останкино» за лайк в соцсети — это даже не пресечение свободы слова, а пресечение свободы мысли, сообщила RostovGazeta отчисленная из Высшей школы «Останкино» ростовчанка Алина Темирчиева.

Напомним, что в минувшую субботу, ростовчанка и ее знакомые студенты, поставившие лайки под постом с критическими высказываниями о переносе занятий в Высшей школе «Останкино», получили сообщения о том, что их больше не допустят в школу. Их пропуска заблокировали.

«Я просто поставила лайк под комментарием в соцсети. Ровно через три минуты пришло сообщение от администратора школы „Останкино“ (предположительно, от учредителя, есть доказательства) о том, что нас больше не допустят в школу, — сообщает Алина Темирчиева. — Такой стресс я не испытывала давно. Ведь я всегда мечтала учиться в „Останкино“. Мне всего 21 год, и деньги на обучение я собирала сама».

По словам студентки, обучение в школе стоит 22 тысяч рублей ежемесячно. Плюс расходы на экспертное техническое сопровождение. Итого, 15 месяцев учебы в целом обходится 352 тысяч рублей.

«Я оплатила только за два месяца. Вместе с техническим сопровождением вышло 66 тысяч рублей», — уточняет Алина Темирчиева.

Ростовчанка рассказывает, что от обучения в школе, от общения с преподавателями всегда получала удовольствие, считая учебу — терапией.

«Отчислить за лайк в соцсети — это даже не пресечение свободы слова, а пресечение свободы мысли. Лайком я просто невербально согласилась с человеком, который выразил свое мнение», — добавляет Алина Темирчиева.

На вопрос корреспондента о дальнейших планах отчисленных студентов, Темирчиева затруднилась с ответом: девушка до конца не верит в происходящее.

Алина Темирчиева
Фото: instagram.com/alina_teva

«Пока подождем, может быть будет еще какой-то ответ. Непонятно и вернут ли нам деньги за обучение. Охранник школы высказал мнение, что вроде должны вернуть всю сумму, в том числе и за техническое сопровождение. Но если этого не произойдет, думаю, придется обращаться в суд», — подчеркивает Алина Темирчиева.

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