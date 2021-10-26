Пресечение свободы мысли: ростовчанка рассказала об отчислении из «Останкино» за лайк

Напомним, что в минувшую субботу, ростовчанка и ее знакомые студенты, поставившие лайки под постом с критическими высказываниями о переносе занятий в Высшей школе «Останкино», получили сообщения о том, что их больше не допустят в школу. Их пропуска заблокировали.
«Я просто поставила лайк под комментарием в соцсети. Ровно через три минуты пришло сообщение от администратора школы „Останкино“ (предположительно, от учредителя, есть доказательства) о том, что нас больше не допустят в школу, — сообщает Алина Темирчиева. — Такой стресс я не испытывала давно. Ведь я всегда мечтала учиться в „Останкино“. Мне всего 21 год, и деньги на обучение я собирала сама».
По словам студентки, обучение в школе стоит 22 тысяч рублей ежемесячно. Плюс расходы на экспертное техническое сопровождение. Итого, 15 месяцев учебы в целом обходится 352 тысяч рублей.
«Я оплатила только за два месяца. Вместе с техническим сопровождением вышло 66 тысяч рублей», — уточняет Алина Темирчиева.
Ростовчанка рассказывает, что от обучения в школе, от общения с преподавателями всегда получала удовольствие, считая учебу — терапией.
«Отчислить за лайк в соцсети — это даже не пресечение свободы слова, а пресечение свободы мысли. Лайком я просто невербально согласилась с человеком, который выразил свое мнение», — добавляет Алина Темирчиева.
На вопрос корреспондента о дальнейших планах отчисленных студентов, Темирчиева затруднилась с ответом: девушка до конца не верит в происходящее.
«Пока подождем, может быть будет еще какой-то ответ. Непонятно и вернут ли нам деньги за обучение. Охранник школы высказал мнение, что вроде должны вернуть всю сумму, в том числе и за техническое сопровождение. Но если этого не произойдет, думаю, придется обращаться в суд», — подчеркивает Алина Темирчиева.