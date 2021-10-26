Пресечение свободы мысли: ростовчанка рассказала об отчислении из «Останкино» за лайк

«Я просто поставила лайк под комментарием в соцсети. Ровно через три минуты пришло сообщение от администратора школы „Останкино“ (предположительно, от учредителя, есть доказательства) о том, что нас больше не допустят в школу, — сообщает Алина Темирчиева. — Такой стресс я не испытывала давно. Ведь я всегда мечтала учиться в „Останкино“. Мне всего 21 год, и деньги на обучение я собирала сама».