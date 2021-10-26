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Ростовчане назвали издевательством повышение стоимости проезда в автобусах до 45 руб

26 октября 2021, 05:28
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону представители транспортных компаний попросили губернатора Василия Голубева повысить стоимость проезда в автобусах до 45 рублей, что не понравилось местным жителям, обсуждение началось в соцсети «ВКонтакте».

Перевозчики жалуются на низкий пассажиропоток, рост стоимости топлива и запчастей и ситуацию с коронавирусом. По их словам, проезд должен стоит 40-45 рублей.

Представители компаний напомнили, что в последний раз стоимость меняли в 2019 году. В соцсетях горожане возмутились таким предложениям и вспомнили, что все автобусы ездят забитыми.

В целом ростовчане назвали это издевательством, учитывая большое количество жалоб на работу общественного транспорта.

«Пусть для начала поработают до 23.00, а не до 21.30», — заявили горожане.

«Что-то бизнес уже совсем обнаглел. Мало того, что транспорт забитый ходит, так они еще и прекращают ездить очень рано. В одиннадцатом часу практически нереально уехать на Военвед», — пожаловались местные жители.

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