Ростовчане назвали издевательством повышение стоимости проезда в автобусах до 45 руб

Перевозчики жалуются на низкий пассажиропоток, рост стоимости топлива и запчастей и ситуацию с коронавирусом. По их словам, проезд должен стоит 40-45 рублей.
Представители компаний напомнили, что в последний раз стоимость меняли в 2019 году. В соцсетях горожане возмутились таким предложениям и вспомнили, что все автобусы ездят забитыми.
В целом ростовчане назвали это издевательством, учитывая большое количество жалоб на работу общественного транспорта.
«Пусть для начала поработают до 23.00, а не до 21.30», — заявили горожане.
«Что-то бизнес уже совсем обнаглел. Мало того, что транспорт забитый ходит, так они еще и прекращают ездить очень рано. В одиннадцатом часу практически нереально уехать на Военвед», — пожаловались местные жители.