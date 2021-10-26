Татьяна Минеева: Гранты станут поддержкой для 3 млн человек

Как сообщает kommersant.ru, всего на данные цели направлено 38,5 млрд руб. Бизнес-омбудсмен города Москвы Татьяна Минеева положительно оценила данную меру поддержки. Также она рассказала, сколько россиян могут получить выплаты.
По ее словам, одной из главных проблем бизнеса в период пандемии является выпадающая часть выручки. Минеева напомнила о том, что еще в 2020 году некоторые отрасли столкнулись с серьезными падениями. Так, прибыль приблизилась к нулю у отелей и гостиниц. Около 3 миллионов человек, в основном занятых в сервисных отраслях, смогут получить поддержку.
Председатель Правительства России Михаил Мишустин объявил о выплатах малому бизнесу на совещании со своими заместителями. Он отметил, что проект первого постановления уже готов. Данная мера предполагает единовременную выплату в виде гранта, получить который могут предприятия малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные НКО. Выплата будет выделяться тем компаниям и организациям, которые задействованы в отраслях, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Сумма гранта будет рассчитана исходя из одного МРОТ на каждого трудоустроенного.
Также Михаил Мишустин отметил, что мера позволит частично компенсировать предприятиям, пострадавшим от пандемии, выпадающую часть выручки. Он также перечислил те отрасли, которые относятся к наиболее уязвимым в период ограничений и могут претендовать на выплаты. К ним, по его словам, относятся гостиничный бизнес, общепит, спортивная индустрия, дополнительное образование, сфера бытовых услуг, а также культуры и досуга.
Подать заявку на получение гранта можно в дистанционном формате. Заявки будут принимать в течение полутора месяцев, начиная с 1 ноября. Отмечается, что обработкой поступивших от предпринимателей документов займется Федеральная налоговая служба, а сами выплаты начнут поступать с 15 ноября.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, при этом за сотрудниками сохраняется заработная плата. Данная мера необходима для предотвращения распространения коронавируса. Режим может быть продлен решением региональных администраций. Также были озвучены дополнительные меры поддержки бизнеса. Так, предприятиям доступны разовый грант и возможность оформить кредит под 3% годовых с рассрочкой. Эксперты отмечают, что потери бизнеса из-за введения нерабочих дней составляют до 4 миллиардов рублей в сутки.