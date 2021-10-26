Татьяна Минеева: Гранты станут поддержкой для 3 млн человек

Председатель Правительства России Михаил Мишустин объявил о выплатах малому бизнесу на совещании со своими заместителями. Он отметил, что проект первого постановления уже готов. Данная мера предполагает единовременную выплату в виде гранта, получить который могут предприятия малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные НКО. Выплата будет выделяться тем компаниям и организациям, которые задействованы в отраслях, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Сумма гранта будет рассчитана исходя из одного МРОТ на каждого трудоустроенного.