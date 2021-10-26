rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ХМАО спортивную площадку по ошибке покрыли навозом вместо торфа

26 октября 2021, 07:36
Фото: pixbay.com
В Ханты-Мансийском автономном округе спортивную площадку по ошибке вместо торфа покрыли слоем навоза.

Как сообщает fedpress.ru, местных жителей такое плохо пахнущее «покрытие» из тонны навоза сильно удивило и они пожаловались в мэрию.

Когда там начали разбираться с подрядчиком, который должен был построить во дворе спортивную площадку, оказалось, что тот просто перепутал торф с навозом, раскатав его по все площадке.

Ошибка была исправлена, навоз убрали, площадку закрыли торфом. И тогда выяснилось, что вместо обещанной спортплощадки здесь решили сделать простой газон.

В ответ на новые жалобы специалисты городского управления капитального строительства сообщили, что работы по благоустройству практически закончены, и там будут установлены урны и скамейки.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58