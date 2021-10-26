В ХМАО спортивную площадку по ошибке покрыли навозом вместо торфа

Как сообщает fedpress.ru, местных жителей такое плохо пахнущее «покрытие» из тонны навоза сильно удивило и они пожаловались в мэрию.
Когда там начали разбираться с подрядчиком, который должен был построить во дворе спортивную площадку, оказалось, что тот просто перепутал торф с навозом, раскатав его по все площадке.
Ошибка была исправлена, навоз убрали, площадку закрыли торфом. И тогда выяснилось, что вместо обещанной спортплощадки здесь решили сделать простой газон.
В ответ на новые жалобы специалисты городского управления капитального строительства сообщили, что работы по благоустройству практически закончены, и там будут установлены урны и скамейки.