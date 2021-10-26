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Posted 26 октября 2021, 08:33

Published 26 октября 2021, 08:33

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

В РФ будут отрабатывать выход в космос при помощи системы виртуальной реальности

26 октября 2021, 08:33
Уже с ноября текущего года тренировки по выходу в открытый космос российские космонавты будут проводить при помощи системы виртуальной реальности «Одиссей».

Система «Одиссей» была разработана входящей в «Роскосмос» ракетно-космической корпорацией «Энергия», пишет iz.ru.

По словам ведущего инженера РКК «Энергия» Дмитрия Ахмедова, контракты закроются 31 октября, а в следующем месяце систему начнут применять для тренировки космонавтов. Об этом он рассказал во время выступления на 72 Международном астронавтическом конгрессе в ОАЭ.

Ахмедов сообщил, что в программу пока не включен модуль «Наука», пристыкованный к российской части МКС в этом году. Его нарисуют и добавят уже в 2022-м.

Сообщается, что в следующем году российские космонавты могут поставить рекорд по количеству выходов в открытый космос. Им предстоит много работать снаружи модуля «Наука».

#Общество#Новости
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