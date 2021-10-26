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В Ростовской области COVID-19 обнаружили во всех муниципалитетах

26 октября 2021, 09:21
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростовской области коронавирус зафиксировали во всех городах и районах региона, сообщается на сайте регионального правительства.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Ростове-на-Дону, здесь за сутки обнаружили 198 новых случаев заражения коронавирусом. Также много заболевших в Таганроге, Шахтах и Волгодонске.

Не лучше ситуация сложилась и в Новочеркасске, Азове, Батайске и Каменске-Шахтинском. Среди самых «заболевших» районов оказались Азовский, Егорлыкский и Константиновский районы.

Сейчас лечение в больницах проходят 4942 пациента, при этом в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ находятся 44 человека, на неинвазивной ИВЛ — 394 человека.

Ранее в Ростове-на-Дону выявили более 120 нарушений масочного режима выявили в автобусах.

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#Новости#Коронавирус COVID-19
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