Власти Ростовской области объяснили, как будут контролировать въезд и выезд граждан

Posted 26 октября 2021, 09:56
Published 26 октября 2021, 09:56
Modified 18 сентября 2022, 14:19
Updated 18 сентября 2022, 14:19
По информации региональных властей, соблюдение такого правила в первую очередь обязанность самого гражданина. Но тем не менее, со стороны властей региона также будет осуществляться контроль за соблюдением нововведения. Главную роль в этом контроле сыграют муниципальные штабы, которые оперируют информацией о прибытии и убытии жителей.
В правительстве сообщили, что помимо муниципалитетов, контролем также будут заниматься полиция и Роспотребнадзор. При этом также отмечается, что в Ростовской области проходят специальные рейды и проверочные мероприятия уполномоченными органами власти.
«Свобода передвижения не ограничена, но у граждан возникает дополнительная обязанность, связанная с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией», — сообщили в пресс-центре.
Однако ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на главном железнодорожном вокзале ничего не поменялось. Ростовчан не проверяют и не делают ПЦР-тесты на выходе из здания.