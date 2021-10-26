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Posted 26 октября 2021, 09:56

Published 26 октября 2021, 09:56

Modified 18 сентября 2022, 14:19

Updated 18 сентября 2022, 14:19

Власти Ростовской области объяснили, как будут контролировать въезд и выезд граждан

26 октября 2021, 09:56
Власти Ростовской области разъяснили как будет осуществляться контроль за жителями, пересекающими границу региона, сообщили в пресс-центре по информированию о ситуации с коронавирусом.

По информации региональных властей, соблюдение такого правила в первую очередь обязанность самого гражданина. Но тем не менее, со стороны властей региона также будет осуществляться контроль за соблюдением нововведения. Главную роль в этом контроле сыграют муниципальные штабы, которые оперируют информацией о прибытии и убытии жителей.

В правительстве сообщили, что помимо муниципалитетов, контролем также будут заниматься полиция и Роспотребнадзор. При этом также отмечается, что в Ростовской области проходят специальные рейды и проверочные мероприятия уполномоченными органами власти.

«Свобода передвижения не ограничена, но у граждан возникает дополнительная обязанность, связанная с напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией», — сообщили в пресс-центре.

Однако ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону на главном железнодорожном вокзале ничего не поменялось. Ростовчан не проверяют и не делают ПЦР-тесты на выходе из здания.

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